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Представители Белоруссии и РФ обсудили сотрудничество по добыче редкоземельных металлов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Тетенькиным, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского ведомства.

"В ходе встречи обсудили: минерально-сырьевой потенциал редкоземельных металлов Республики Беларусь и Российской Федерации; технологии и используемое оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов; потенциал извлечения редкоземельных металлов из отходов недропользования и промышленности; направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале марта на совещании в Минске поручил геологам отыскать в республике редкоземельные металлы. Лукашенко обратил внимание, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения специалистов.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал заинтересованность в заключении соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и в покупке редкоземельных металлов у России.

Со своей стороны, Лукашенко в конце февраля сообщал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным намечающуюся сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам.

Александр Лукашенко Минск РФ Москва Белоруссия
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