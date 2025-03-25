Крупный лесной пожар продолжают тушить в Южной Корее, погибли четыре человека

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек погибли и еще 11 пострадали в результате лесного пожара, который продолжается уже пятый день в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто в 180 км от Сеула, сообщает во вторник EFE со ссылкой на представителей властей.

По данным агентства, сгорели 16 домов, две фабрики, девять складов и два храма. Из-за пожара пришлось эвакуировать 3,3 тыс. человек. Выгорело около 14,7 тыс. га лесов. Ситуацию осложняют сильные ветра и сухая погода, из-за чего распространение огня контролировать практически невозможно.

На тушении пожара задействованы 6,7 тыс. человек и 110 специализированных вертолетов. Они стараются не допустить распространения огня на соседние регионы.

В МВД Южной Кореи напомнили, что с начала года в стране зафиксировано 234 лесных пожара разной степени сложности, причиной большинства из них стал человеческий фактор.



