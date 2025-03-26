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18 человек погибли в результате пожаров в Южной Корее

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее выросло до 18, один человек пропал без вести, сообщает агентство "Ренхап".

По данным властей, двое погибших были найдены в Андоне, трое - в Чонсоне, шестеро - в Йонъяне и семеро - в Йондоке. Еще один человек в Чонсоне числится пропавшим без вести.

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Среди пострадавших 10 человек, двое из которых получили серьезные травмы.

23 тыс. человек были эвакуированы.

В среду исполняющий обязанности президента Республики Корея Хан Док Су призвал приложить все усилия для того, чтобы помочь предотвратить дальнейшее распространение лесных пожаров.

"Поскольку мы опасаемся, что ущерб от лесных пожаров достигнет невиданного ранее уровня, мы должны сосредоточить все наши ресурсы на тушении лесных пожаров до конца этой недели", - заявил он.

И.о. президента назвал нынешние пожары "самыми страшными" в истории страны.

По его словам, на данный момент лесные пожары уничтожили 17 тыс. гектаров леса и 209 домов и фабрик.

Хан Док Су пообещал, что правительство усилит меры по борьбе с незаконным сжиганием отходов и будет обращаться с нарушителями строго в соответствии с действующими законами.

Он также сказал, что правительство пересмотрит и усовершенствует свои руководящие принципы реагирования на лесные пожары и их предотвращения.

Ранее сообщалось о четырех погибших и шести пострадавших.

Южная Корея
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