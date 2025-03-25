На Бали снова ужесточают правила поведения иностранных туристов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство провинции Бали в Индонезии выпустило новый свод правил для иностранных туристов, отдыхающих на острове, в основном они касаются одежды и поведения при посещении религиозных памятников и ритуалов, а также общественных мест, сообщают местные СМИ.

Как заявил журналистам губернатор острова Бали Ваян Костер, изменившаяся за полтора года ситуация заставила обновить аналогичный документ 2023 года.

"Обновленный циркуляр предписывает всем иностранным туристам проявлять уважение к храмам, статуям и священным религиозным символам, особенно во время церемоний и ритуалов. От иностранцев ожидают соблюдения местных обычаев и уважения традиционных ценностей на протяжении всего пребывания. Туристы должны носить скромную одежду при посещении священных мест, общественных пространств и достопримечательностей. Кроме того, уважительное поведение теперь является обязательным в общественных местах - от храмов и ресторанов до рынков, дорог и мест отдыха", - отмечает газета The Bali Sun.

В соответствии с документом, каждого иностранного посетителя должен сопровождать лицензированный местный гид, который хорошо разбирается в экологии, традициях и культурной истории Бали, что позволит свести к минимуму число случаев неподобающего поведения.

Правительство также вводит обязательный сбор с каждого туриста в размере 150 тыс. рупий (около $9), который можно оплатить по прибытии или во время визита. Он будет направлен на сохранение природы и поддержание инфраструктуры.

"Документ устанавливает строгие правила для финансовых транзакций. Туристы должны обменивать деньги только в лицензированных учреждениях, включая банки и сертифицированных операторов. Цифровые платежи должны использовать индонезийский стандартный QR-код, и все транзакции должны проводиться в индонезийских рупиях. Этот шаг направлен на защиту туристов от мошенников, но он также повысит собираемость налогов и сократит незаконную деятельность по обмену валюты", - пишет издание.

Вождение транспортных средств иностранцами на Бали теперь будет контролироваться строже.

"Туристы должны иметь действительные международные или индонезийские водительские права, носить не слишком открытую одежду и использовать шлемы при езде на мотоциклах. Безрассудное вождение, включая превышение грузоподъемности транспортного средства, игнорирование дорожных знаков или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, строго запрещается. Туристы могут использовать только исправные транспортные средства, которые легально арендованы у лицензированных поставщиков. Эти правила направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием туристов и повышение безопасности на перегруженных дорогах Бали", - говорится в сообщении.

Ужесточение правил касается и бронирования объектов размещения - туристов призывают бронировать комнаты только в лицензированных отелях и других объектах размещения. "Туристы также должны соблюдать любые правила, установленные туроператорами или местными властями, в таких местах, как храмы и другие священные места, включая расположенные на открытом воздухе - в лесах или деревнях. Запрещено входить в святилища храмов, если туристы не участвуют в религиозной церемонии или молитве. Лазание по священным деревьям, осквернение святых мест или демонстрация неуважительного поведения вблизи храмов теперь строго запрещены", - отмечает издание.

Туристам также запрещают загрязнять природу и источники воды мусором, включая одноразовый пластик. Специальные меры будут приняты к тем, кто сквернословит в общественных местах, участвует в несанкционированной предпринимательской деятельности или работает без надлежащих виз или разрешений.

"Те, кто нарушает правила, могут столкнуться с правовыми последствиями, включая судебное преследование в соответствии с индонезийским законодательством. Губернатор Костер попросил местных жителей сообщать о неправомерном поведении туристов на специальную горячую линию", - подчеркивается в сообщении газеты.

Власти Бали также предложили туроператорам и турагентствам, онлайн-сервисам бронирования и отельерам довести до туристов новые правила поведения. Туркомпаниям рекомендуется сотрудничать с местными гидами и юристами для более быстрой адаптации иностранных туристов.

Остров Бали принял 6,3 млн иностранных туристов в 2024 году, что на 20% больше, чем годом ранее. Это более половины всего иностранного турпотока в Индонезию. В 2025 власти острова рассчитывают на 6,5 млн туристов. Российский турпоток в первом полугодии 2024 года превысил 100 тыс. человек.