Генконсульство РФ на Бали начнет работу в ближайшее время

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генконсульство России на индонезийском острове Бали начнёт работу в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Индонезия традиционно привлекает значительное число российских туристов. Для защиты их прав и законных интересов в ближайшее время начнёт работу генеральное консульство Российской Федерации в Денпасаре, Бали", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 3 февраля РФ и Индонезия отметят 75-летие с момента установления дипотношений.

"На сегодняшний день вопреки серьёзным внешним вызовам Индонезия остаётся близким другом и одним из приоритетных партнёров России в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ИФ)", - заявила Захарова.

Она отметила активное развитие политического диалога между двумя странами, в том числе на высшем уровне, а также поступательное развитие торгово-экономических, научно-технических, образовательных, гуманитарных и культурных связей.

Кроме того, по словам Захаровой, "имеются хорошие перспективы совместной работы в области мирного атома, освоения космического пространства".

"Устойчивую динамику демонстрирует сотрудничество в области обороны. На регулярной основе осуществляются взаимные заходы кораблей ВМФ России и Индонезии", - добавила дипломат.