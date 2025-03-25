Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Прямая трансляция ведется всеми центральными белорусскими телеканалами.

Лукашенко принес присягу президента страны. Глава ЦИК Белоруссии вручил ему удостоверение президента Белоруссии.

На церемонию приглашены более 1 100 гостей.

Перед началом инаугурации Лукашенко проехал по двум центральным проспекта Минска с кортежем мотоциклистов.

Согласно Конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

3 февраля Центризбирком Белоруссии подвел окончательные итоги президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Лукашенко победил с результатом 86,82%. Явка на прошедших 26 января президентских выборах, по данным ЦИК, составила 85,69% от общего числа избирателей.

Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Белоруссии с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.