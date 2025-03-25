Поиск

Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Прямая трансляция ведется всеми центральными белорусскими телеканалами.

Лукашенко принес присягу президента страны. Глава ЦИК Белоруссии вручил ему удостоверение президента Белоруссии.

На церемонию приглашены более 1 100 гостей.

Перед началом инаугурации Лукашенко проехал по двум центральным проспекта Минска с кортежем мотоциклистов.

Согласно Конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

3 февраля Центризбирком Белоруссии подвел окончательные итоги президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Лукашенко победил с результатом 86,82%. Явка на прошедших 26 января президентских выборах, по данным ЦИК, составила 85,69% от общего числа избирателей.

Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Белоруссии с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.

Минск Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме не исключили отставки Уолтца из-за скандала с чатом чиновников в Signal

США и Украина обсудят в Эр-Рияде прекращение ударов по энергетике на 30 дней

Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

ЦАХАЛ атаковала две военные базы в Сирии

ЦАХАЛ атаковала две военные базы в Сирии

Что случилось этой ночью: вторник, 25 марта

Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Российско-американские консультации в Эр-Рияде завершены

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });