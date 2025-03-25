Поиск

На складе боеприпасов в Чехии произошел взрыв

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел во вторник на складе боеприпасов в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии, информирует Чешское радио.

"Я могу подтвердить, что был взрыв. Объявлена пожарная тревога", - заявила представитель местной пожарной охраны Вендула Горакова.

О пострадавших пока не сообщается, на месте происшествия работают 11 пожарных расчетов.

Проведена эвакуация из районов близ места происшествия. Опасности для местных жителей происшествие не представляет. Несколько расположенных поблизости дорог перекрыты.

На объекте, на котором прогремел взрыв, не только складируются, но и производятся крупнокалиберные боеприпасы, которые, в частности, используются на Украине. Кроме того, там есть мощности для ремонта и модернизации военной техники.

Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме не исключили отставки Уолтца из-за скандала с чатом чиновников в Signal

США и Украина обсудят в Эр-Рияде прекращение ударов по энергетике на 30 дней

Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Еще около 43 сторонников мэра Стамбула задержаны за нападки на Эрдогана

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

ЦАХАЛ атаковала две военные базы в Сирии

ЦАХАЛ атаковала две военные базы в Сирии

Что случилось этой ночью: вторник, 25 марта

Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Российско-американские консультации в Эр-Рияде завершены

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });