Российский эксперт об итогах голосования в Кнессет Израиля: ситуация практически тупиковая, не исключены новые выборы

Специалист по Ближнему Востоку из ИМЭМО РАН Людмила Самарская анализирует результаты прошедших в Израиле парламентских выборов и дает свой прогноз развития ситуации в этой стране

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Каковы шансы нынешней правящей коалиции во главе с "Ликуд" и идущей с ней почти вровень по итогам выборов оппозиции создать новое правительство в Израиле, готовы ли они ради успеха пойти на альянс с арабскими партиями, прошедшими в Кнессет, – об этом в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает научный сотрудник Центра научных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Людмила Самарская.

- Парламентские выборы в Израиле традиционно привлекают всеобщее внимание. Чем отличаются они в этот раз?

- В целом эти выборы проходили в достаточно напряженной атмосфере. Они воспринимались как во многом определяющие для судьбы страны не только на ближайшие четыре года, но и в целом, в том числе потому, что политика нынешней коалиции была очень спорной и воспринималась в Израиле крайне неоднозначно. О международном контексте и говорить не приходится. Именно поэтому выборы 27 октября воспринимались как возможность что-то изменить.

- Можно сказать, что прогнозы относительно итогов голосования сбылись?

- Дело в том, что большинство опросов, которые проводились до выборов, не прогнозировали такой результат и такое сохранение популярности "Ликуда" и, соответственно, Биньямина Нетаньяху. Были опросы, которые были близки к реальным итогам, но они составляли меньшую часть — это довольно любопытный факт.

В общем, ни текущая коалиция, ни условный оппозиционный блок сионистских партий — без учёта арабских сил — не получили большинства, хотя у партий нынешней коалиции на пять мест больше.

- И так неожиданно сильно выступили арабские партии. Или этого стоило ожидать?

- Да, их результат, конечно, тоже впечатляет. Это максимальный парламентский вес, который они вообще когда-либо получали, у них 19 мест на двоих. Заметен рост не только "Общего списка" — блока из трёх партий, — но и исламистской РААМ.

- Что теперь, каков выход из этой запутанной истории?

- Ситуация сложная и для коалиции, и для оппозиции: никто из них не сможет самостоятельно создать следующее правительство без участия каких-то партий из противоположного блока. Оппозиционные силы же строили часть кампании на том, что они не войдут в коалицию Биньямина Нетаньяху. В итоге и тем, и другим будет сложно найти партнеров. Не невозможно, но крайне затруднительно.

- Значит, выход все-таки есть?

- Оппозиции, чтобы сформировать правительство, нужно будет воспользоваться поддержкой либо ряда партий "блока Нетаньяху", что представить пока сложно, либо арабских партий, и это не невероятно, но это очень политизированная тема. Часть оппозиционных лидеров заявляла о неготовности сотрудничать с арабскими силами. Поддержку РААМ рассматривали в большей степени, но "Общего списка" — в гораздо меньшей. Вариант правительства меньшинства при внешней поддержке арабских партий в целом возможен, но это не очень устойчивая конструкция, она вряд ли сможет долго функционировать.

К тому же политическая цена подобного решения может оказаться очень высокой и в силу вышеперечисленных причин, и в силу раскручиваемой "Ликудом" и его партнёрами темы внешнего вмешательства в выборы. Его какое бы то ни было реальное влияние на электоральный процесс, вероятно, не подтвердится, но это дополнительно усложняет потенциальные договоренности.

- И все-таки, в чем главная проблема на пути создания новой правящей коалиции?

- По-прежнему критичным остается фактор Биньямина Нетаньяху. К тому же ни оппозиции, ни уходящей коалиции не хватит поддержки одной средней партии (с 6-7 мандатами). Нужна опора либо на две партии среднего размера, либо на одну — более крупную. Такая коалиция также будет очень разнородной и не слишком устойчивой. В принципе рассматривается также вариант правительства национального единства. Об этом говорил, в частности, президент Ицхак Герцог, но, опять же, это будет подразумевать союз с "Ликудом".

- В общем картина практически безвыходная, пахнет новыми выборами?

- Ситуация очень сложная. Пока я бы сказала, что вполне вероятен политический тупик. Израильтяне в нем точно не заинтересованы, оппозиция тоже, потому что еще раз мобилизовать электорат для смены власти будет сложно. Однако такой вариант сохранения тупика и, соответственно, очередных выборов скорее устроил бы Биньямина Нетаньяху.

- Это интересный поворот. Такой вариант просчитывался?

- Он в большей степени, наверное, был бы заинтересован в создании правительства национального единства. В этой ситуации нынешний премьер гипотетически мог бы даже отказаться от поддержки крайне правых партий, поскольку они являются достаточно радикальными партнёрами, создающими стране в том числе имиджевые проблемы. Он, скорее всего, был бы не против, если бы к нему присоединилась часть правоцентристских партий.

Одновременно с этим приемлемым вариантом было бы сохранение тупика, потому что в этом случае Биньямин Нетаньяху смог бы остаться главой переходного правительства до следующих выборов.

- И опять политическая нестабильность, неопределенность?

- Ну, какие-то варианты выхода из тупика есть, но пока их непросто найти. Каждый будет иметь свою политическую цену. Результаты экзит-полов были относительно оптимистичными для оппозиции: они показывали небольшой перевес в её пользу. Он все равно был недостаточным, они получали меньше необходимого 61 места, но тем не менее были возможны более простые расклады. Сейчас ситуация очень сложная: скорее всего, будут очень длительные коалиционные переговоры — и пока с неясным результатом.

- Я правильно понимаю, теперь очень много зависит от позиции арабских партий? От того, к кому они могут примкнуть?

- Сама по себе позиция арабских партий состоит в том, что они готовы поддержать оппозицию для смены Биньямина Нетаньяху. Вопрос в том, согласится ли на это сама оппозиция — правые, правоцентристские партии. Потому что левые, скажем, "Демократы", тоже оппозиционные, это определённо поддерживают. Но большинство правых и правоцентристов пока сомневаются.

- Иными словами, и коалиция, и оппозиция воспринимают арабские партии как неприемлемых союзников?

- Я бы не сказала, что они на 100% неприемлемые, но это сейчас сложный вопрос. С одной стороны, РААМ уже была членом "правительства перемен", и, когда были коалиционные переговоры в 2021 году, Нетаньяху был первым, кто начал попытки привлечь РААМ на свою сторону. Это очень прагматичная партия: от потенциальных партнёров ей нужно обещание заниматься проблемами арабского сообщества, хотя сейчас она говорит скорее о готовности поддержать оппозицию для смены правительства. После 7 октября однако эта тема стала очень обострённой, вопрос лояльности арабских граждан активно политизируется, хотя как раз их реакция на 7 октября показала, что они солидарны с евреями-израильтянами.

- А как же вопрос создания палестинского государства?

- В ходе предвыборных дискуссий коалиция заявляла, что, если арабские партии присоединятся к коалиции, это обязательно приведёт к созданию палестинского государства, что для большинства израильтян сейчас неприемлемо. Это, конечно, не совсем так. Большинство еврейских оппозиционных партий также говорили, что на создание палестинского государства не пойдут. Но в такой атмосфере все очень политизировано, и это очень сложный, чувствительный вопрос. Часть оппозиционных избирателей, хотя и не большинство, могут не понять и не принять такое решение.

- А если в двух словах, кто электорат арабских партий? Это в основном арабы, или могут быть и евреи?

- В большинстве своем это арабский сектор. Не исключительно, но электорат арабских партий — это либо арабы, либо евреи, близкие к левой стороне спектра, которым, допустим, "Демократы" кажутся слишком умеренными. Такие скорее будут поддерживать ХАДАШ, эта партия входит сейчас в "Общий список", она коммунистическая, еврейско-арабская. Но большинство, конечно, это арабский электорат.

- Вы несколько раз использовали термин "тупик". Следует ли ожидать в связи с этим новых выборов, если партии не договорятся?

- Я бы сказала, что вероятность этого сценария очень высока. Такой вариант нежелателен, но простого пути из сложившейся ситуации пока не видно.

- И когда же могут быть назначены новые выборы?

- К 4 ноября будут опубликованы официальные результаты, после чего президент Ицхак Герцог в течение недели будет проводить консультации с главами партий. Они должны рекомендовать того, кого поддержит большинство в новоизбранном Кнессете, и ему будет дано 28 дней на попытку сформировать коалицию с возможностью продления срока на 14 дней. В случае неудачи мандат будет передан альтернативному кандидату на 28 дней, затем, если и его попытка не увенчается успехом, две недели будут даны представленному Кнессетом кандидату, и если и у него ничего не получится, то где-то через три месяца будут организованы очередные выборы. То есть в случае, если коалиция в этот раз не будет сформирована, их можно ожидать где-то через полгода.

- А в этот переходный период кто будет править в стране? Действующее правительство?

- Собственно, уходящая коалиция, то есть переходное правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.

Спасибо!