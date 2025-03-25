Сенат США утвердил кандидатуру спонсора Трампа на пост министра ВМС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американский Сенат большинством голосов утвердил кандидатуру финансиста и спонсора президента США Дональда Трампа Джона Фелана, который не имеет никакого военного опыта, на пост министра ВМС Соединенных Штатов.

За его кандидатуру было подано 62 голоса, против - 30.

Фелан является соучредителем и председателем правления Rugger Management, частной инвестиционной компании, базирующейся в Палм-Бич, штат Флорида. Как сообщает издание The Hill, он пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Трампа и организовал сбор средств в августе прошлого года.

В ходе слушаний в Конгрессе США Фелан заявил, что его главными приоритетами будут программы строительства боевых кораблей и укрепление промышленной базы, а также оценка каждого контракта и, возможно, пересмотр сделок с частными компаниями там, где это возможно.

В конце февраля глава Пентагона Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальника штаба ВМС США. Франкетти была первой женщиной, ставшей начальником военно-морских операций, и первой женщиной, работавшей в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США.

Уволен был также заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джеймс Слайф.

Кроме того, Трамп уволил генерала Чарльза Брауна с должности председателя ОКНШ. На пост нового председателя ОКНШ назначен генерал-лейтенант ВВС Дэн "Разин" Кейн.

Кейн является профессиональным пилотом. Он служил на действительной службе в Национальной гвардии, затем занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включала участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.

Агентство Associated Press отмечало, что отставка Брауна была связана с прекращением программ, поощряющих "разнообразие, равенство и инклюзивность" в вооруженных силах и увольнением тех, кто отражает эти ценности.