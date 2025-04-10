Комитет Сената США одобрил кандидатуру Кейна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по вооруженным силам Сената США на своем заседании одобрил выдвижение отставного генерал-лейтенанта Джона Кейна на должность нового председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

Сенатский комитет по вооруженным силам также одобрил выдвижение кандидатуры Троя Мейнка на пост министра ВВС, Майкла Даффи - на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению, Эмиля Майкла - на пост заместителя министра обороны по исследованиям и инжинирингу и Кита Басса - на пост помощника министра обороны по вопросам здравоохранения.

Их кандидатуры теперь должны быть утверждены Сенатом в полном составе.

Кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Джона Кейна выдвинул президент США Дональд Трамп.

Предполагается, что он сменит в этой должности бывшего председателя ОКНШ Чарльза Брауна, которого в феврале уволил Трамп. Агентство Associated Press ранее отмечало, что увольнение Брауна связано с прекращением программ, поощряющих "разнообразие, равенство и инклюзивность в вооруженных силах, и увольнением тех, кто отражает эти ценности".

Кейн является профессиональным пилотом. Он служил на действительной службе в Национальной гвардии, затем занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включает в себя участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.



