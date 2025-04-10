Поиск

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Кейна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по вооруженным силам Сената США на своем заседании одобрил выдвижение отставного генерал-лейтенанта Джона Кейна на должность нового председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

Сенатский комитет по вооруженным силам также одобрил выдвижение кандидатуры Троя Мейнка на пост министра ВВС, Майкла Даффи - на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению, Эмиля Майкла - на пост заместителя министра обороны по исследованиям и инжинирингу и Кита Басса - на пост помощника министра обороны по вопросам здравоохранения.

В миреСенат США утвердил кандидатуру спонсора Трампа на пост министра ВМСЧитать подробнее

Их кандидатуры теперь должны быть утверждены Сенатом в полном составе.

Кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Джона Кейна выдвинул президент США Дональд Трамп.

Предполагается, что он сменит в этой должности бывшего председателя ОКНШ Чарльза Брауна, которого в феврале уволил Трамп. Агентство Associated Press ранее отмечало, что увольнение Брауна связано с прекращением программ, поощряющих "разнообразие, равенство и инклюзивность в вооруженных силах, и увольнением тех, кто отражает эти ценности".

Кейн является профессиональным пилотом. Он служил на действительной службе в Национальной гвардии, затем занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включает в себя участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.


США Сенат Джон Кейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

Что случилось этой ночью: четверг, 10 апреля

Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Трамп заявил, что "в какой-то момент" встретится с Путиным

Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их

Фондовые индексы США взлетели на новых заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%

Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });