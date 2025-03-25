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США и Украина будут работать над безопасностью энергообъектов и судоходства в Черном море

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон и Киев на переговорах в Саудовской Аравии договорились работать над безопасным судоходством в Черном море, а также над прекращением обстрелов энергетической инфраструктуры в России и на Украине, сообщил Белый дом.

"США и Украина договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, США и Украина договорились разработать меры по выполнению договоренностей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского по запрету ударов по объектам энергетической инфраструктуры как в России, так и на Украине.

Помимо прочего, США пообещали продолжить способствовать обмену военнопленными между Украиной и РФ и "освобождению задержанных гражданских лиц".

Пункты о судоходстве в Черном море и прекращении обстрелов энергетических объектов совпали с аналогичными, представленными в заявлении по итогам переговоров США и России.

Переговоры между США и Украиной и США и Россией проходили в Саудовской Аравии с 23 по 25 марта.

Украина США Саудовская Аравия Черное море Дональд Трамп Владимир Зеленский
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