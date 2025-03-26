Лавров встретится с президентом Национальной ассамблеи Кубы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"26 марта запланирована встреча министра иностранных дел РФ Лаврова с одной из ключевых фигур кубинского высшего руководства, председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом. Он прибудет в Россию по приглашению Государственной думы Федерального собрания РФ", - сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, в ходе встречи "будут обсуждены вопросы состояния перспектив развития двустороннего взаимодействия, продвижение торгово-экономического, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация приоритетных совместных проектов в материальной сфере".