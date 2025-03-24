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Трамп ожидает скорого подписания США и Украиной соглашения по редкоземельным металлам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной почти готово и может быть подписано в ближайшее время, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы подпишем его в скором времени", - сказал он в ходе заседания администрации.

Трамп отметил, что в настоящее время при контактах по украинскому урегулированию обсуждается территориальный вопрос, а также тема контроля над объектами энергетики.

В начале марта США и Украина не смогли подписать соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Позднее телеканал NBC передавал со ссылкой на источники, что Трамп во время приостановки американской помощи Украине выдвигал в качестве условий ее возобновления не только подписание соглашения по редкоземельным металлам, но и смену позиции Киева по мирным переговорам.

Трамп в интервью Fox News заявлял, что США и Россия заинтересованы в развитии торговых связей. В России "есть очень ценные для нас вещи", в частности, большие объемы редкоземельных металлов, отмечал американский лидер.

Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина
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