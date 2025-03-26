Крупнейший пенсионный фонд Австралии вышел из капитала WiseTech на фоне скандала

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - AustralianSuper, крупнейший пенсионный фонд Австралии, избавился от инвестиций в ИТ-компанию WiseTech Global Ltd на фоне скандала в руководстве фирмы.

Фонд, управляющий инвестициями на сумму свыше 365 млрд австралийских долларов ($230 млрд), продал акции WiseTech, которая производит ПО для логистической отрасли, на сумму около 580 млн долларов за последние недели.

AustralianSuper был инвестором компании с момента ее выхода на биржу в 2016 году, пишет Bloomberg.

В прошлом месяце четверо из шести членов совета директоров WiseTech, включая председателя Ричарда Даммери, ушли в отставку из-за разногласий с основателем и крупнейшим акционером компании Ричардом Уайтом. Уайт оказался в центре проверки, которая обнаружила, что он не раскрыл факт личных взаимоотношений с сотрудником и поставщиком компании.

Фонд AustralianSuper владел 2,64% акций WiseTech в январе 2024 года. В октябре прошлого года, когда стало известно о расследовании в отношении неподобающего поведения Уайта, доля сократилась до 2,29%, а к февралю она упала до 1,9%.