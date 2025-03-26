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Разведка США считает, что СВО на Украине неизбежно ослабит силы Киева

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Военные действия российских войск на Украине постепенно, но неизбежно приведут к ослаблению сил Киева на поле боя, говорится в докладе американской разведки.

"Эта изнурительная война на истощение приведёт к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или их союзников возложить на Москву новые и более высокие издержки", - говорится в докладе управления Национальной разведки США.

В прошлом году Россия одержала верх в действиях на Украине и находится на пути к тому, чтобы получить больше рычагов давления на Киев и его западных союзников, чтобы те согласились на переговоры о прекращении войны, которые принесут Москве желаемые уступки, отмечается в докладе.

Отмечается, что продолжение "российско-украинской войны создает стратегические риски для Соединённых Штатов, связанные с непреднамеренной эскалацией до крупномасштабной войны, потенциальным применением ядерного оружия, усилением нестабильности среди союзников по НАТО, особенно в Центральной, Восточной и Северной Европе, а также усилением Китая и Северной Кореи".

При этом подчеркивается, что растущие расходы Москвы на оборону и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс позволят ей и дальше поддерживать высокий уровень производства критически важных видов вооружения, таких как артиллерия, ракеты большой дальности, ударные БПЛА и планирующие бомбы, и обеспечат России преимущество в огневой мощи над Украиной.

США НАТО Украина
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