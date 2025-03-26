Рютте заявил, что никто не может заменить "ядерный зонтик" США в Европе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В вопросах обеспечения безопасности в ЕС и Северной Америке альтернативы НАТО нет, и никто не сможет заменить американский "ядерный зонтик", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Когда речь идет об обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, альтернативы НАТО нет. Без США, Великобритании, Турции, Канады, Норвегии и Исландии невозможно представить оборону Европы. И ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности", - заявил он, выступая в Варшавской школе экономики.

Рютте отметил, что в курсе возникающих в последнее время вопросов о трансатлантических отношениях и приверженности США безопасности в Европе, однако, по его словам, в настоящий момент "мы сталкиваемся со слишком большими вызовами на глобальном уровне, чтобы действовать в одиночку".

Он выразил уверенность в том, что США остаются привержены НАТО. Говоря о присутствии американских войск в Европе, он подчеркнул, что Европа должна знать, что Вашингтон ее поддерживает. При этом в США также должны понимать, что союзники по НАТО "сыграют свою роль".

Рютте заявил, что на грядущем саммите НАТО в Гааге "начнется новая глава для Североатлантического альянса", результатом которой станет более сильная НАТО, способная справляться с вызовами сегодняшнего дня.