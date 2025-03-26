Поиск

Рютте заявил, что никто не может заменить "ядерный зонтик" США в Европе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В вопросах обеспечения безопасности в ЕС и Северной Америке альтернативы НАТО нет, и никто не сможет заменить американский "ядерный зонтик", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Когда речь идет об обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, альтернативы НАТО нет. Без США, Великобритании, Турции, Канады, Норвегии и Исландии невозможно представить оборону Европы. И ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности", - заявил он, выступая в Варшавской школе экономики.

Рютте отметил, что в курсе возникающих в последнее время вопросов о трансатлантических отношениях и приверженности США безопасности в Европе, однако, по его словам, в настоящий момент "мы сталкиваемся со слишком большими вызовами на глобальном уровне, чтобы действовать в одиночку".

Он выразил уверенность в том, что США остаются привержены НАТО. Говоря о присутствии американских войск в Европе, он подчеркнул, что Европа должна знать, что Вашингтон ее поддерживает. При этом в США также должны понимать, что союзники по НАТО "сыграют свою роль".

Рютте заявил, что на грядущем саммите НАТО в Гааге "начнется новая глава для Североатлантического альянса", результатом которой станет более сильная НАТО, способная справляться с вызовами сегодняшнего дня.

Марк Рютте НАТО Европа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 26 марта

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });