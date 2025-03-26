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США изучат требования РФ для перемирия в Черном море, в том числе отмену санкций ЕС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США будут изучать выдвинутые Россией требования для реализации перемирия в Черном море, среди которых, в частности, фигурирует отмена некоторых санкций, введенных Евросоюзом, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

"После нашей встречи, Россия в пресс-релизе говорила о нескольких условиях, которые необходимо выполнить. Мы собираемся рассмотреть их. Некоторые из этих условий включают в себя санкции, введенные не нами, а ЕС", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом.

Кроме того, по словам Рубио, за три года в отношении РФ было введено множество санкций, которые нужно будет изучить "в рамках пути к окончательному завершению конфликта".

Он заявил, что, когда участвовавшие в переговорах в Саудовской Аравии американские переговорщики вернутся в Вашингтон, американские официальные лица обсудят с ними встречу для более точного понимания позиции РФ. Далее о результатах этих обсуждений доложат президенту США Дональду Трампу.

Рубио вновь отметил, что считает положительным знаком тот факт, что и Москва, и Киев обсуждают пути завершения конфликта.

По его словам, США добились "принципиального соглашения" о необходимости перемирия в Черном море.

Трамп Марко Рубио Евросоюз Киев
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