Спецпосланник считает перемирие в Черном море самым простым вопросом переговоров

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает обсуждение перемирия в Черном море наиболее простым моментом в процессе урегулирования украинского конфликта, вопрос территорий гораздо сложнее.

"Это, вероятно, самое легкодостижимое, с другими вопросами действительно будет сложно", - сказал Келлог в интервью Fox News.

По словам спецпосланника президента США, перемирие в Черном море - это первый "позитивный" шаг.

"Это приведет нас к следующему шагу, который в конечном итоге приведет к тому, что я считаю всеобъемлющим прекращением огня", - отметил Келлог.

Тем не менее, по его мнению, в конечном итоге ни Россия, ни Украина не будут удовлетворены полностью итоговым соглашением о мире.

"Обе стороны не получат полностью то, чего они хотят", - отметил Келлог.

И самым сложным моментом в переговорах, как заявил спецпосланник президента США, будет вопрос территорий.