Поиск

Макрон проинформирует Трампа о решениях по помощи Киеву

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, посвященного урегулированию украинского кризиса, планирует позвонить президенту США Дональду Трампу и проинформировать о том, что Европа может сделать для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам чиновника офиса французского лидера, Макрон позвонит Трампу, чтобы проинформировать его о том, что в состоянии сделать Европа в вопросе урегулирования, и "потребовать от России выполнения поддающихся проверке обязательств по соглашению о прекращении огня".

Как сообщает агентство, в импровизированном оборонном саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе Великобритании, Турции и Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в среду в Париж, также примет участие в саммите и, как ожидается, обсудит недавние переговоры в Саудовской Аравии.

По словам европейского дипломата, среди вопросов, которые будут обсуждаться, есть вопрос о том, "должны ли европейские силы быть одобрены Россией и должны ли они быть развернуты после достижения мирного соглашения или до этого".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон возглавляют дискуссии между 37 странами на тему создания "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантии мира на Украине.

Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения.

Владимир Зеленский Великобритания США Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп намерен ввести пошлины на лекарства

Канадский премьер назвал новые пошлины Трампа "прямой атакой" на Канаду

Канадский премьер назвал новые пошлины Трампа "прямой атакой" на Канаду

Трамп заявил о решении ввести пошлины в 25% на произведенные вне США автомобили

В Минфине США заявили о перспективах санкционной политики в отношении РФ

В Минфине США заявили о перспективах санкционной политики в отношении РФ

Что произошло за день: среда, 26 марта

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });