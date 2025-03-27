Макрон проинформирует Трампа о решениях по помощи Киеву

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, посвященного урегулированию украинского кризиса, планирует позвонить президенту США Дональду Трампу и проинформировать о том, что Европа может сделать для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам чиновника офиса французского лидера, Макрон позвонит Трампу, чтобы проинформировать его о том, что в состоянии сделать Европа в вопросе урегулирования, и "потребовать от России выполнения поддающихся проверке обязательств по соглашению о прекращении огня".

Как сообщает агентство, в импровизированном оборонном саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе Великобритании, Турции и Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в среду в Париж, также примет участие в саммите и, как ожидается, обсудит недавние переговоры в Саудовской Аравии.

По словам европейского дипломата, среди вопросов, которые будут обсуждаться, есть вопрос о том, "должны ли европейские силы быть одобрены Россией и должны ли они быть развернуты после достижения мирного соглашения или до этого".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон возглавляют дискуссии между 37 странами на тему создания "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантии мира на Украине.

Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения.