Макрон считает возможным развёртывание европейских военных на Украине после завершения конфликта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Европейские военные могли бы разместиться на территории Украины, но не на передовых позициях, предположил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Европейские силы, основываясь на решениях отдельных стран, могли бы занять позиции на территории Украины для защиты мира", - приводят парижские СМИ слова Макрона.

По его мнению, такие силы "оказывали бы сдерживающий эффект".

При этом французский президент подчеркнул, что такие силы не должны находиться близ позиций российских военных. "На линии соприкосновения нужно размещать не европейские силы", - заявил Макрон.

В пятницу он провел в Париже встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.