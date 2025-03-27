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Число жертв пожаров в Южной Корее выросло до 26 человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее достигло 26 человек, сообщает "Ренхап" со ссылкой на правительство.

Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности сообщил, что по состоянию на утро четверга в провинциях Кенсан-Пукто и Кенсан-Намдо из-за лесных пожаров погибли 26 человек, восемь получили серьезные травмы, 22 - легкие ранения.

Еще 37 тыс. 185 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

По данным на утро четверга, в двух провинциях страны было зафиксировано в общей сложности 10 очагов средних и крупных лесных пожаров, сгорело более 36 тыс. гектаров лесных угодий.

Как сообщается, исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су поручил исполняющему обязанности министра внутренних дел Ко Ки Дуну направиться в провинцию Кенсан-Пукто и лично наблюдать за усилиями по оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров, пока пламя не будет взято под контроль.

"Вызывает беспокойство тот факт, что многие из жертв - пожилые люди, в том числе пациенты больниц для престарелых", - цитирует агентство Хан Док Су.

"Пожалуйста, лично позаботьтесь о здоровье и безопасности пострадавших на месте", - добавил он.

Южная Корея Кенсан-Пукто Кенсан-Намдо
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