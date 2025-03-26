В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На юго-востоке Южной Кореи из-за лесных пожаров погибли уже не менее 24 человек, сообщает "Рёнхап".

В числе погибших 73-летний пилот пожарного вертолета, который разбился при тушении огня в восточной провинции Кёнсан-Пукто.

Ранее в этот день сообщалось о 18 погибших, десяти пострадавших и одном пропавшем без вести.

Пожары продолжаются пять чуток. С огнем борются десятки вертолетов, около 5 тысяч человек и 560 единиц спецтехники. Тушению препятствуют сильные ветра с переменчивым направлением и засушливая погода.

Исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су призвал приложить все усилия для того, чтобы помочь предотвратить дальнейшее распространение лесных пожаров. Он назвал нынешние пожары "самыми страшными в истории страны". По его данным, пожары уничтожили 17 тысяч гектаров леса и 209 домовладений и фабрик.