Поиск

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек
Фото: Hwawon Lee/Anadolu via Getty Image

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На юго-востоке Южной Кореи из-за лесных пожаров погибли уже не менее 24 человек, сообщает "Рёнхап".

В числе погибших 73-летний пилот пожарного вертолета, который разбился при тушении огня в восточной провинции Кёнсан-Пукто.

Ранее в этот день сообщалось о 18 погибших, десяти пострадавших и одном пропавшем без вести.

Пожары продолжаются пять чуток. С огнем борются десятки вертолетов, около 5 тысяч человек и 560 единиц спецтехники. Тушению препятствуют сильные ветра с переменчивым направлением и засушливая погода.

Исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су призвал приложить все усилия для того, чтобы помочь предотвратить дальнейшее распространение лесных пожаров. Он назвал нынешние пожары "самыми страшными в истории страны". По его данным, пожары уничтожили 17 тысяч гектаров леса и 209 домовладений и фабрик.

Хан Док Су Южная Корея Кенсан-Пукто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК

Что случилось этой ночью: среда, 26 марта

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, новых заявлениях о пошлинах

Трамп считает, что Россия может оттягивать заключение соглашения с Украиной

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });