Польша продлила паузу в приеме на границе с Белоруссией заявлений на международную защиту

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сейм Польши продлил остановку приема на польско-белорусской границе заявлений от иностранцев на международную защиту, сообщила пресс-служба польского парламента.

"Сейм принял предложение Совета министров о даче согласия на продление временного ограничения права на подачу ходатайства о предоставлении международной защиты на государственной границе с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

За это решение проголосовали 366 депутатов, против - 17, воздержавшихся нет.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил в Сейме, что "осознает, что это важное право", но добавил, что миграция на белорусско-польской границе "не только незаконна, но и носит чрезвычайно массовый характер и в определенном смысле является формой агрессии против Польши". "Для моего правительства было крайне важно немедленно закрыть границу, чтобы подобная практика никогда больше не повторилась", - подчеркнул политик.

Постановление польского правительства о приостановлении сроком на 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. В польском МВД отмечали, что этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев".

Для продления действия документа требовалось одобрение Сейма.