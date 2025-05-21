Поиск

Польша продлила паузу в приеме на границе с Белоруссией заявлений на международную защиту

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сейм Польши продлил остановку приема на польско-белорусской границе заявлений от иностранцев на международную защиту, сообщила пресс-служба польского парламента.

"Сейм принял предложение Совета министров о даче согласия на продление временного ограничения права на подачу ходатайства о предоставлении международной защиты на государственной границе с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

За это решение проголосовали 366 депутатов, против - 17, воздержавшихся нет.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил в Сейме, что "осознает, что это важное право", но добавил, что миграция на белорусско-польской границе "не только незаконна, но и носит чрезвычайно массовый характер и в определенном смысле является формой агрессии против Польши". "Для моего правительства было крайне важно немедленно закрыть границу, чтобы подобная практика никогда больше не повторилась", - подчеркнул политик.

Постановление польского правительства о приостановлении сроком на 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. В польском МВД отмечали, что этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев".

Для продления действия документа требовалось одобрение Сейма.

МВД Польша Сейм Белоруссия Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой в системе терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удары по 115 целям в секторе Газа

Песков подтвердил переговоры с США об обмене заключенными

Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Расходы США на разработку системы ПРО "Золотой купол" за три года составят $175 млрд

Что случилось этой ночью: среда, 21 мая

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов

Индексы США снизились, S&P 500 опустился впервые за семь торгов
Обострение палестино-израильского конфликта

Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина

Британия намерена ввести санкции в отношении чиновников израильского кабмина
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2266 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6404 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });