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На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева
Лидеры европейских государств на саммите "коалиции желающих" в Париже
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - После состоявшегося в четверг в Париже саммита, посвященного урегулированию украинского кризиса и обеспечению гарантий безопасности Украине, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен озвучила свои "три основных вывода" по итогу встречи.

Первый, по ее словам, заключается в том, что "военные потребности Украины должны быть удовлетворены, но также и финансовые потребности".

"И здесь я могу сказать, что мы выделим часть Евросоюза из кредитов G7 для Украины", - сообщила глава ЕК.

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Вторым выводом она назвала продолжение давления на Россию. "Было совершенно ясно, что санкции остаются в силе. То, чего мы хотим, - это справедливое и прочное мирное соглашение", - заявила фон дер Ляйен.

"И третий основной вывод касался долгосрочной поддержки Украины и нашей собственной европейской оборонной позиции. Здесь, конечно, решающее значение имеет план Readiness 2030 (прежнее название ReArm Europe - ИФ). Он предусматривает до 800 млрд евро для инвестиций государств-членов в оборону. А это означает, например, совместные закупки с Украиной в Европейском союзе, но также и в украинской оборонной промышленности. Это укрепляет оборонно-промышленную базу Украины", - объяснила председатель ЕК.

Фон дер Ляйен добавила: "И, конечно, нам также нужна надежная позиция сдерживания и обороны в Европейском союзе. И поэтому мы должны развивать и собственную оборонно-промышленную базу".

Саммит "коалиции желающих" собирался по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем было представлено около 30 стран, которые обсуждали гарантии безопасности для Украины после предполагаемого завершения конфликта. Речь шла о возможном размещении на Украине международного миротворческого контингента.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Украина
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