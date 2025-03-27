TotalEnergies, Equinor и Shell решили расширить хранилище СО2 в Северном море

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ТotalEnergies, Equinor и Shell приняли окончательное инвестрешение (ОИР) по второму этапу проекта Northern Lights ("Северное сияние"), которое увеличит проектную мощность транспортировки и хранения с 1,5 млн до более чем 5 млн тонн диоксида углерода (CO2) в год с 2028 года, сообщили компании.

Первая фаза Northern Lights завершена и готова к приему CO2 от промышленных источников выбросов. Ожидается, что операции начнутся этим летом с первой транспортировкой CO2 судном с цементного завода Heidelberg Materials в Бревике, Норвегия, а также его закачкой и постоянным хранением в резервуаре на глубине 2600 метров под морским дном Северного моря у побережья Эйгардена (запад Норвегии).

Вторая фаза, объявленная сегодня, представляет собой инвестиции в размере 7,5 млрд норвежских крон (около $700 млн) и использует существующую наземную и морскую инфраструктуру. Это расширение включает новые наземные резервуары для хранения, насосы, причал, нагнетательные скважины и транспортные суда. Все это, как ожидается, будет завершено для запуска ко второй половине 2028 года.