Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в четверг был ненадолго госпитализирован для наблюдения, сообщили в Букингемском дворце.

Согласно сообщению, госпитализация связана с "временными побочными эффектами" лечения рака.

"Его величество уже вернулся в Кларенс-хаус", - добавили во дворце.

Запланированные с его участием в четверг и пятницу мероприятия были отменены по рекомендации врачей.

76-летний Карл III в этом году продолжает лечение от рака, при этом у него плотный график публичных мероприятий.

В феврале 2024 у короля Великобритании диагностировали рак, после чего он начал курс лечения и приостановил исполнение общественных обязанностей, к исполнению которых вернулся в апреле.