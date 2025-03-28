Премьер Канады проведет телефонные переговоры с Трампом в ближайшие два дня

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что в ближайшие два дня планирует провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу вводимых пошлин.

Карни заявил журналистам на пресс-конференции, что телефонный разговор состоится "в ближайшие день или два".

"Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших работников и построить нашу экономику. (...) Я дам понять президенту, что этим интересам наилучшим образом отвечают сотрудничество и взаимное уважение, в том числе нашего суверенитета", - отметил премьер Канады.

На вопрос о том, как Оттава отреагирует, если тарифы США вступят в силу, Карни заявил: "Это переговоры. Нет смысла раскрывать карты и говорить, что вы собираетесь делать в будущем".

По его словам, у Канады есть меры, которые могут быть приняты в ответ на введение США пошлин.

Карни добавил, что понимает и уважает стремление Трампа поддержать американских рабочих, но отвергает любые попытки ослабить Канаду.

"Прежним отношениям, которые у нас были с Соединенными Штатами, основанным на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в области безопасности и военной сфере, пришел конец", - заключил премьер-министр Канады.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Американские СМИ отмечают, что решение об этих пошлинах должно вступить в силу 2 апреля.