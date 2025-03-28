Поиск

Премьер Канады проведет телефонные переговоры с Трампом в ближайшие два дня

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что в ближайшие два дня планирует провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу вводимых пошлин.

Карни заявил журналистам на пресс-конференции, что телефонный разговор состоится "в ближайшие день или два".

"Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших работников и построить нашу экономику. (...) Я дам понять президенту, что этим интересам наилучшим образом отвечают сотрудничество и взаимное уважение, в том числе нашего суверенитета", - отметил премьер Канады.

На вопрос о том, как Оттава отреагирует, если тарифы США вступят в силу, Карни заявил: "Это переговоры. Нет смысла раскрывать карты и говорить, что вы собираетесь делать в будущем".

По его словам, у Канады есть меры, которые могут быть приняты в ответ на введение США пошлин.

Карни добавил, что понимает и уважает стремление Трампа поддержать американских рабочих, но отвергает любые попытки ослабить Канаду.

"Прежним отношениям, которые у нас были с Соединенными Штатами, основанным на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в области безопасности и военной сфере, пришел конец", - заключил премьер-министр Канады.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Американские СМИ отмечают, что решение об этих пошлинах должно вступить в силу 2 апреля.

США Канада Марк Карни Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

Что произошло за день: четверг, 27 марта

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

В Амстердаме вооруженный ножом мужчина ранил пять человек

Задержанная Евгения Гуцул заявила, что Молдавия хочет ввести в Гагаузии внешнее управление

Задержанная Евгения Гуцул заявила, что Молдавия хочет ввести в Гагаузии внешнее управление

Макрон, Стармер и Шольц высказались против снятия санкций с РФ

Макрон, Стармер и Шольц высказались против снятия санкций с РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6087 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2230 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });