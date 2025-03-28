Турция в феврале импортировала рекордный объем СПГ, обновив максимум закупок в США

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Турция в феврале 2025 года импортировала 3,063 млрд куб. м сжиженного природного газа (2,355 млн тонн в сжиженном виде), что почти в два раза больше, чем годом ранее - 1,662 млрд куб. м, сообщает Евростат. Это рекордный показатель для месячного импорта СПГ в Турцию.

Таким образом, Турция наряду с Европой стала одним из драйверов роста мирового рынка СПГ и цен на нем. Европейское направление в феврале сохраняло заметную премию по сравнению с ценами в Азии. Средняя цена на спотовом рынке Европы в феврале сложилась на уровне почти $550 за тысячу кубометров после $512 в январе.

Третий месяц страна импортирует свыше 2 млн тонн СПГ в месяц. По текущему уровню импорт СПГ Турцией сопоставим с таким крупным рынком как Индия.

Турецкие терминалы по приему СПГ в феврале достигли 90-процентной загрузки (средний показатель за 2024 год был 27%).

В том числе США в феврале поставили 2,019 млрд куб. м (рост в полтора раза), что является новым рекордом для американских поставок. Оставшуюся долю поставок СПГ обеспечили Алжир, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Камерун, Оман и Мозамбик.

На долю трубопроводных поставок в феврале пришлось 3,37 млрд куб. м, что на 8% меньше, чем годом ранее. Из России, от "Газпрома" - получено 2,411 млрд куб. м. Поставки газа из Ирана держатся на минимальном, символическом уровне - 83 млн куб. м, что в десять раз меньше, чем может прокачивать этот газовый маршрут.

Из Азербайджана было получено 876 млн куб. м, что на 13% больше, чем годом ранее (776 млн куб. м).

Почти миллиард кубометров в феврале страна отобрала из подземных хранилищ. Тогда как год назад в феврале отбора почти не было.

Данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в энергетике страны определяющую роль играло маловодье и пониженная выработка гидроэлектростанций, из-за чего стране пришлось более чем в два раза увеличить загрузку газовых электростанций. Пониженная выработка ГЭС сохраняется и в марте.