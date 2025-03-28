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Еврокомиссия выделит 1,3 млрд евро на ИИ и кибербезопасность

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что выделит 1,3 млрд евро на внедрение критически важных технологий, которые имеют стратегическое значение для будущего Европы и ее технологического суверенитета.

Эти инвестиции будут осуществлены в рамках принятой в пятницу рабочей программы "Цифровая Европа" (DIGITAL) на 2025-2027 годы. Программа сконцентрирована на развертывании искусственного интеллекта (ИИ) и его широком внедрении, киберустойчивости и развитии цифровых компетенций.

Финансирование будет направлено, в частности, на меры, являющиеся ключевыми для реализации инициативы "Фабрики ИИ" по разработке генеративных моделей искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора.

Выделяемые ЕК средства предусмотрены также для поддержки европейских центров цифровых инноваций, мер по усилению кибербезопасности критически важных инфраструктур, включая больницы и подводные кабели, и для развития потенциала учебных учреждений ЕС в области цифровых навыков.

Сообщается, что предстоящие конкурсы проектов для участия в программе DIGITAL будут объявлены в апреле 2025 года.

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