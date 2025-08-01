Евросоюз начнет применять правила для универсальных моделей ИИ со 2 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правила Евросоюза для универсальных моделей искусственного интеллекта начнут применяться со 2 августа, обеспечивая большую прозрачность, безопасность и ответственность, заявила Еврокомиссия.

"Завтра на всей территории ЕС вступают в силу обязательства, предусмотренные законом об ИИ для поставщиков универсальных моделей GPAI (Global Partnership on Artificial Intelligence). Это обеспечит большую прозрачность, безопасность и ответственность систем ИИ на рынке", - сказано в коммюнике ЕК.

Согласно документу, эти правила дают возможность получить "более четкую информацию о том, как обучаются модели ИИ; более эффективную защиту авторских прав и более ответственную разработку ИИ".

В помощь поставщикам ИИ Еврокомиссия опубликовала "руководящие принципы, разъясняющие, кто должен соблюдать эти обязательства". Кроме того, Еврокомиссия обнародовала "модель, которая поможет поставщикам обобщать данные, используемые для обучения их моделей".

"Комиссия и государства-члены также подтвердили, что кодекс практики GPAI, разработанный независимыми экспертами, является адекватным добровольным инструментом для поставщиков моделей GPAI, позволяющим им продемонстрировать соблюдение закона об ИИ. Поставщики, подписавшие и соблюдающие кодекс, получат выгоду от снижения финансовых нагрузок и повышения правовой определённости", - заверяют в ЕК.

"С завтрашнего дня поставщики обязаны соблюдать требования прозрачности и авторских прав при размещении моделей GPAI на рынке ЕС. Модели, выпущенные на рынок до 2 августа 2025 года, должны обеспечить соблюдение требований к 2 августа 2027 года", - сказано в публикации.