Трамп сообщил о продуктивном разговоре с премьером Канады

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся успешный телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Я только что завершил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был очень продуктивный звонок, мы занимаем общую позицию по многим вопросам и договорились встретиться сразу после грядущих выборов в Канаде", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.

Он отметил, что на этой встрече они обсудят политику, бизнес и другие факторы, которые могут принести пользу обеим странам.

Других подробностей разговора не приводится. Трамп не стал уточнять, проведет ли встречу с премьером, если Карни проиграет выборы и эту должность займет кто-то другой.

Парламентские выборы в Канаде намечены на 28 апреля.