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Трамп может совершить свой первый зарубежный визит на посту в Саудовскую Аравию в середине мая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными официальными лицами США и их саудовскими коллегами, в том числе в кулуарах переговоров об урегулировании украинского кризиса, проходивших в Саудовской Аравии.

Один источник сообщил, что визит планировался на 28 апреля, но был отложен.

По данным других собеседников портала, в настоящее время планируется, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая.

Один из источников заявил, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

В свою очередь представитель администрации Трампа сообщил, что в настоящее время ведется планирование поездки в Саудовскую Аравию.

"Переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке", - отметил чиновник.

Дональд Трамп США Саудовская Аравия
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