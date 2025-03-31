Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ

Дмитрий Песков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские компании проявляют интерес к совместным с Россией проектам по добыче редкоземельных металлов, он является взаимным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Некоторые из них (американских компаний) проявляют интерес. Здесь тоже пока нету конкретики, но интерес очевидно проявляется, интерес этот взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами", - сказал он.

На вопрос, о каких компаниях идет речь и подписаны ли какие-то документы, Песков ответил: "Нет, никаких документов не подписано".

"Санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", - напомнил он.

По его словам, дискуссии по данным проектам являются только "начальной стадией" после периода, когда отношения между странами "опустились в свою низшую точку". "Предстоят значительные усилия для выправления ситуации", - заключил Песков.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам.