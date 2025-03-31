Рост розничных продаж в Японии в феврале замедлился до 1,4%, ниже прогноза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2%, сообщает Trading Economics. В январе показатель подскочил на 4,4%, согласно пересмотренным данным.

Подъем продаж в феврале был отмечен по итогам 35-го месяца подряд.

Продажи одежды и аксессуаров выросли на 4,5%, топлива - на 7,2%, автомобилей - на 6,2%. При этом реализация продуктов питания и напитков сократилась на 0,8%, фармацевтической и косметической продукции - на 0,9%.

Объем розничных продаж в феврале относительно предыдущего месяца повысился на 0,5%. Согласно уточненным данным, в январе показатель вырос на 1,2%.

Число домов, строительство которых было начато в стране, увеличилось в прошлом месяце на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. В то же время эксперты предполагали снижение на 1,4%.

Объем промышленного производства в Японии в феврале, согласно предварительным данным, выросло на 2,5% м/м. Индикатор вырос впервые за четыре месяца, при этом темпы подъема были максимальными почти за год.

В годовом выражении промпроизводство увеличилось в феврале на 0,3%.