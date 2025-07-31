В Японии в июне рост розничных продаж ускорился выше прогноза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Японии в июне розничные продажи увеличились на 2% в годовом измерении, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

В мае рост составил 1,9%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали замедление темпов роста до 1,8%.

Подъем продаж в июне был отмечен по итогам 39-го месяца подряд.

Продажи одежды и аксессуаров выросли на 5%, продуктов питания и напитков - на 1,7%, фармацевтической и косметической продукции - на 5,2%. Реализация топлива сократилась на 4,2%, автомобилей - на 0,7%.

Объем розничных продаж в июне относительно предыдущего месяца повысился на 1%. Согласно уточненным данным, в мае показатель сократился на 0,6%.

Количество домов, строительство которых было начато в стране, в прошлом месяце рухнуло на 15,6% в годовом выражении, сообщило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Эксперты предполагали снижение на 15,8%.

Объем промышленного производства в Японии в июне, по предварительным данным, вырос на 1% за месяц и на 1,7% за год.