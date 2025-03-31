Румынская Romgaz планирует учредить "дочку" в Молдавии для поставок газа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Национальный поставщик природного газа Румынии компания Romgaz (70% акций принадлежат государству) планирует создать дочернее предприятие в Молдавии и начать поставки газа на молдавский рынок. Об этом говорится в материалах к собранию акционеров Romgaz на ее сайте.

"Недавние законодательные изменения и нынешнее состояние рынка природного газа Молдавии отражают шаги, предпринятые правительством Молдавии по повышению независимости от поставок природного газа из Российской Федерации и предлагает Romgaz ряд возможностей, которыми они могут воспользоваться для доступа к этому новому рынку", - говорится в материалах.

По оценке румынской компании, емкость молдавского рынка газа составляет 1 млрд кубометров в год, страна полностью зависит от его импорта.

Отмечается также наличие необходимой транспортной инфраструктуры для поставок газа из Румынии по межсетевому соединению Яссы-Унгень мощностью 1,88 млрд кубометров.

Кроме того, в Молдавии действует электронная площадка по закупке природного газа для небытовых потребителей, которая управляется Румынской товарной биржей.

Предпосылками для начала поставок газа в Молдавию из Румынии является также разница в ценах и планируемое увеличение добычи газа компанией Romgaz в рамках проекта Neptun Deep (на шельфе Черного моря).

По оценке Romgaz нулевая рентабельность поставок газа в Молдавию будет достигнута при уровне продаж около 100 тыс. МВт.ч в год по цене около 38 евро за 1 МВт.ч. По оптимистическому сценарию, соответствующему текущей ситуации на рынке, рентабельность поставок за первые три года деятельности составляет от 8,5% до 10,5%.

Дочернюю компанию Romgaz с уставным капиталом 1 млн молдавских леев (примерно $55 тыс. - ИФ) планируется зарегистрировать в Кишиневе.

Собрание акционеров Romgaz, на котором ожидается принятие решение о создании молдавской "дочки", назначено на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года на фоне проблем с поставками газа в Приднестровье молдавские власти изменили законодательство и теперь АО "Молдовагаз" (50% акций принадлежат "Газпрому" не является единственным поставщиком газа в республику. В связи с этим "Молодовагаз" может лишиться статуса поставщика с обязательствами по оказанию общественных услуг. В соответствии с новым законодательством, назначение такого поставщика осуществляется на основе конкурса по положению, утвержденному Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Romgaz является крупнейшим производителем газа в Румынии. По данным румынских СМИ, добыча газа на месторождении Neptun Deep в Черном море, которое начнется в 2027 году, удвоит годовую добычу природного газа в Румынии.