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Вице-премьер Молдавии обсудил в Баку поставки в страну азербайджанского газа

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Владимир Боля в Баку на переговорах с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и президентом Госнефтекомпании Азербайджана ГНКАР Ровшаном Наджафом обсудил вопросы энергетического сотрудничества и поставок нефти и газа.

Как сообщает ГНКАР, на встрече с президентом компании "состоялся обмен мнениями по вопросам торговли нефтью, газом и нефтепродуктами, развития возобновляемой энергетики, декарбонизации и другим темам, представляющим взаимный интерес". Отмечалась также важность укрепления сотрудничества между ГНКАР и молдавскими энергетическими компаниями и обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

На встречи с министром энергетики Азербайджана обсуждался текущий уровень сотрудничества в энергетической сфере и его перспективы.

"Рассматривалось расширение взаимодействия в областях энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и энергетического регулирования. В частности, обсуждался проект создания "зеленого" энергетического коридора между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией и возможности будущего сотрудничества в этом направлении", - сообщило Минэнерго Азербайджана.

Боля со своей стороны обозначил приоритетные направления сотрудничества, включая поставки природного газа.

"Подчеркивалась важность долгосрочных контрактов на поставку газа с точки зрения энергетической безопасности и устойчивости. Также была предоставлена информация о возможностях инвестиционного сотрудничества в секторах биоэнергетики и биогаза в Молдавии, развитии "зеленой" энергетики, аукционах по возобновляемым источникам энергии", - говорится в пресс-релизе.

Отдельное внимание было уделено перспективам участия азербайджанских компаний в соответствующих проектах в Молдавии.

Как сообщало молдавское правительство, визит вице-премьера Боли в Азербайджан направлен на укрепление экономических связей между странами. Запланированы встречи вице-премьера Молдавии с руководителями ключевых государственных и частных структур Азербайджана по вопросам сотрудничества в энергетической сфере и сельском хозяйстве, а также участие 11 апреля в заседании двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Азербайджан Баку Минэнерго Владимир Боля ГНКАР Молдавия Пярвиз Шахбазов
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