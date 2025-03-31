Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на 150 млн евро

Американскую компанию признали виновной в нарушениях на рынке ПО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Французский антимонопольный регулятор Autorite de la concurrence оштрафовал американскую Apple Inc. на 150 млн евро за злоупотребление доминирующим положением в распространении мобильных приложений на устройствах с операционными системами iOS и iPadOS, говорится в заявлении регулятора.

Нарушения охватывают период с апреля 2021 по июль 2023 года.

Надзорный орган установил, что механизм App Tracking Transparency (ATT), регулирующий возможности приложений в сфере отслеживания активности пользователей, в том виде, в котором он реализован, не нужен для достижения заявленной Apple цели защиты персональных данных.

Введенный в действие в 2021 году ATT требует от разработчиков приложений запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание активности.

"Внедрение механизма привело к показу нескольких всплывающих окон с запросом согласия, что сделало чрезвычайно сложным использование сторонних приложений и среды iOS", - отмечает регулятор.

Кроме того, правила взаимодействия всплывающих окон "подорвали нейтральность механизма, нанеся явный экономический ущерб издателям приложений и поставщикам рекламных услуг".

В Apple заявили, что разочарованы решением французских властей, но конкретных изменений в ATT регулятор не потребовал. Механизм обеспечивает пользователям дополнительный контроль над частной жизнью и получил серьезную поддержку со стороны потребителей, активистов и органов власти в сфере защиты данных, приводит The Wall Street Journal слова компании.