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В НАТО не нашли доказательств причастности России к повреждению кабелей на Балтике

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - У союзников по НАТО пока нет доказательств того, что Россия причастна к инцидентам с повреждением подводных кабелей в Балтийском море, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, не найдено доказательств того, что Москва приказала организовать повреждения. Тем не менее, в странах-участницах альянса все еще подозревают в этом Россию, отмечает издание.

В Хельсинки 14 января состоялся саммит балтийских стран НАТО: Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, на котором были рассмотрены вопросы безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о проведении операции альянса по патрулированию в Балтийском море Baltic Sentry. Он сообщил, что в миссии будут участвовать фрегаты и патрульные самолеты, а также небольшой флот морских дронов.

Ее необходимость в НАТО объяснили произошедшими в последнее время случаями повреждения силовых и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

Марк Рютте НАТО Финляндия Балтийское море Baltic Sentry
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