Оборонная выставка LAAD 2025 стартует в Рио-де-Жанейро при участии РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2025 в Бразилии, форум открывается во вторник.

"Главная цель участия "Рособоронэкспорта" в LAAD 2025 - обсуждение проектов технологического сотрудничества со странами латиноамериканского региона", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

Там заявили, что компания с 2019 года не принимала участия в данной выставке.

"В Латинской Америке планируем развивать проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, БПЛА, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники", - отметил Михеев.

"В рамках деловой программы LAAD 2025 "Рособоронэкспорт" планирует провести предметные встречи и переговоры с представителями министерств обороны и других силовых структур Бразилии и стран региона", - сообщила компания.

Согласно сообщению пресс-службы, "Рособоронэкспорт" представит в Рио-де-Жанейро российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил.

"Все выставляемые образцы прошли проверку в реальных боевых условиях. Они были доработаны с учетом обратной связи от Вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, выполняющих задачи специальной военной операции", - сообщили в компании.

Выставка пройдет с 1 по 4 апреля.