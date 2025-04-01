Сибирские спасатели вылетели в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели из Сибири вылетели в Мьянму на помощь пострадавшим от землетрясения, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Красноярскому краю во вторник.

"45 специалистов Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 3 единицы техники вылетели в Мьянму", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на борту самолета Ил-76 аварийно-спасательный автомобиль, КамАЗ с лагерем жизнеобеспечения и беспилотник. В составе группировки два кинологических расчета.

Сибирский региональный поисково-спасательный отряд (ПСО) аттестован по методологии ИНСАРАГ, отметили в министерстве. Это позволяет ПСО участвовать в спасательных работах за пределами России.

Как сообщалось, 29 апреля в окрестностях мьянманского города Мандалай произошло землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7.

Еще одно землетрясение было зафиксировано рядом с городом Сагайн, его магнитуда составила 6,1. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Есть пострадавшие и погибшие.