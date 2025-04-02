Визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан с возможностью его встречи с Путиным

Конкретики по дате и месту возможной встречи Путина и Трампа пока нет

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Планируемый визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не имеет отношения к его возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, это планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не связан ли визит Трампа в Саудовскую Аравию с возможными переговорами с Путиным.

При этом представитель Кремля заявил, что "пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет".

"Мы продолжаем контакты с американцами на различных уровнях и по различным каналам", - добавил Песков.



