Аналитики Goldman понизили прогнозы доходностей US Treasuries

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогноз доходностей казначейских облигаций США на конец 2025 года, отметив планируемое ужесточение торговых мер американским президентом Дональдом Трампом.

Прогноз процентной ставки двухлетних US Treasuries на конец года понижен до 3,3% с 3,95%, десятилетних бондов - до 4% с 4,35%.

Эксперты Goldman отмечают, что перспективы доходностей определяются противоположными импульсами в плане экономического роста США и инфляции. Они полагают, однако, что доминирующим фактором будет замедление роста экономики, которое приведет к снижению доходностей US Treasuries, пишет Barron's.

В среду доходность двухлетних бумаг составляет 3,873%, десятилетних - 4,161%.