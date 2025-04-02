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Генсек НАТО приветствует усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает полезными инициативы США по урегулированию украинского конфликта.

"Я приветствую инициативы президента США Дональда Трампа по проведению переговоров, по частичному перемирию в том, что касается энергетической инфраструктуры. Были также сделаны важные шаги по перемирию в Чёрном море", - заявил генсек во время пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Также Рютте отметил, что видит, как администрация Трампа "работает день и ночь" для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду "на дальнейшее продвижение этих инициатив". Также он сообщил, что считает важными и инициативы Франции, Великобритании и других стран по Украине.


НАТО Марк Рютте Дональд Трамп США Украина
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