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Дубай запланировал коммерческий запуск беспилотных автомобилей на 2026 год

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти Дубая планируют коммерческий запуск беспилотных автомобилей на 2026 год.

Американская Uber Technologies в сотрудничестве с китайской WeRide и еще одна китайская компания Baidu Inc. (сервис Apollo Go) начнут испытания автономных такси в Дубае в этом году, но за рулем будет находиться водитель для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба правительства Дубая.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии Управления дорог и транспорта Дубая (RTA) по превращению города в мирового пионера в области автономной мобильности.

"Партнерство с Uber и WeRide, с одной стороны, и Baidu, с другой стороны, представляет собой важный шаг в продвижении стратегии Дубая по развитию беспилотного транспорта, которая направлена на то, чтобы к 2030 году превратить 25% всех поездок в городе в автономные на различных видах транспорта, - заявил глава RTA Матар ат-Тайер. - Это сотрудничество подчеркивает приверженность RTA взаимодействию с мировыми лидерами в области технологий и является частью испытаний автономной мобильности, стартовавших в 2016 году, которые за последние годы стали более разнообразными".

Ранее на этой неделе Baidu объявил о том, что порядка 100 полностью самоуправляемых автомобилей Apollo Go появится в Дубае к концу текущего года. Компания планирует увеличить парк автомобилей в этом городе по крайней мере до 1 тыс. единиц к 2028 году.

Сервис Apollo Go впервые выйдет на рынок за пределами материкового Китая и Гонконга.

WeRide в партнерстве с Uber намерен вывести на дороги не менее 50 самоуправляемых автомобилей в ОАЭ к середине этого года.

Дубай Uber Technologies WeRide Baidu
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