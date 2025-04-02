В Мьянме объявили перемирие на 20 дней для ликвидации последствий землетрясения

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Военные Мьянмы объявили о временном прекращении огня в гражданской войне в стране до 22 апреля для устранения последствий недавнего землетрясения, сообщают региональные СМИ в среду.

"Вооруженные группы местных повстанцев должны воздерживаться от нападений на государственные силы безопасности и военные базы, а также не должны готовиться с новыми силами. В противном случае армия примет меры", - передают СМИ заявление верховного командования вооруженных сил Мьянмы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в прошлую пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Власти Мьянмы в понедельник сообщили о более чем 2 тыс. погибших в результате землетрясения. Еще около 3,9 тыс. пострадали, а 270 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Власти объявили траур, который продлится до 6 апреля.

Многие страны направили в Мьянму международную гуманитарную помощь. Австралия заявила о выделении $4,5 млн. Россия отправила несколько самолетов МЧС со спасателями. Также помощь предоставили Индия, Китай и ОАЭ.

В Мьянме 1 февраля 2021 года произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим подавил. В ходе беспорядков погибли сотни человек.