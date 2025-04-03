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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 085 человек, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на правительство страны.

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Ранее поступали данные о 2 0719 жертвах.

По последним данным, еще 4,7 тыс. человек пострадали, 341 человек числится пропавшим без вести.

Власти Мьянмы объявили траур до 6 апреля. В стране разрушены тысячи зданий и домов, дороги и мосты. Во многих районах нет электричества и связи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Последствия землетрясения в Мьянме

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Жертвами землетрясения стали более 1,7 тыс. человек
Мьянма
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