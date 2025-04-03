Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 085 человек, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на правительство страны.

Ранее поступали данные о 2 0719 жертвах.

По последним данным, еще 4,7 тыс. человек пострадали, 341 человек числится пропавшим без вести.

Власти Мьянмы объявили траур до 6 апреля. В стране разрушены тысячи зданий и домов, дороги и мосты. Во многих районах нет электричества и связи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.