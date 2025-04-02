Британский регулятор не одобрил покупку SLB поставщика буровых решений ChampionX

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) отказалось безоговорочно одобрить сделку, в рамках которой американская нефтесервисная SLB (ранее известная как Schlumberger) планировала приобрести работающую в сфере химических и буровых решений ChampionX Corp.

Регулятор заявил, что слияние компаний может привести к существенному снижению конкуренции на британском рынке.

CMA инициировала расследование предполагаемой сделки в январе этого года. По итогам первой фазы регулятор запросил у сторон предложения по устранению выявленных претензий. Компании должны в ближайшее время представить достаточные доказательства того, что они предпримут шаги, направленные на решение этих проблем, иначе CMA начнет углубленное расследование сделки (вторая фаза) в соответствии с Законом о предпринимательстве 2002 года.

SLB заявила, что намерена работать с CMA для решения проблем и уверена, что сделку одобрят. Компания ожидает, что сделка будет закрыта во втором или начале третьего квартала 2025 года.

SLB объявила о покупке ChampionX за $7,8 млрд в апреле 2024 года.

Котировки SLB и ChampionX снижаются на 0,2% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость первой компании составляет $57,4 млрд, второй - $5,7 млрд.