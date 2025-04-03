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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в северной части Индонезии в акватории Молуккского моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:04 мск в четверг землетрясения находился в 167 км к северу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 36,7 км.

Молуккское море Индонезия
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