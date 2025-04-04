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Вэнс заявил, что угрозой Европе являются ее внутренние проблемы, а не Россия или Китай

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Европе угрожают не Россия и не Китай, главной угрозой является нерешенность ее внутренних проблем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Надо понимать, что главной угрозой Европе является не Китай или Россия, главная угроза проистекает изнутри", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

К внутренним проблемам он отнес миграционную политику, которая "подрывает культурную основу" континента, неконкурентоспособную экономическую политику, политику в области обеспечения безопасности.

"Эти ребята, ее руководство, с одной стороны заявляет, что в современном мире главной угрозой является Россия, и в то же время покупает российский газ на миллиарды и миллиарды долларов, тратит на оборону 1% ВВП, а мы - 3%-4% нашего ВВП", - отметил вице-президент.

В качестве примера отсутствия демократии в Европе он привел приговор парижского суда главе фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

Вэнс заявил, что Ле Пен "лидирует в опросах общественного мнения" в качестве следующего президента Франции, в то время как предъявленные ей обвинения крайне незначительны и касаются, в основном, не ее самой, а ее персонала.

"Ее хотя посадить в тюрьму, чтобы снять с выборов. Это не демократия", - подчеркнул вице-президент США.

Марин Ле Пен США Китай Джей Ди Вэнс
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